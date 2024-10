In Sardegna

Estate al Poetto con i mezzi pubblici per cagliaritani e turisti che non vogliono perdere tempo con file e parcheggi: dall'11 giugno partono la nuova linea filoviaria 5 Zeurs fino all'ospedale Marino e la linea Poetto Express sino alla ex Bussola. I servizi sono predisposti dal Ctm.