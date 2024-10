Ultimi giorni d'estate in Sardegna, dove pioggia e maltempo stanno per tornare in questa chiusura di agosto.

Il sole, secondo gli esperti, resisterà fino a martedì o mercoledì, poi il trend cambierà. "Nuvolosità irregolare, in particolare nelle ore pomeridiane, con precipitazioni di tanto in tanto", prevede Alessandro Gallo di MeteoNetwork Sardegna.

Rovesci e temporali interesseranno principalmente l'Ogliastra. La situazione si evolverà peggiorando nel weekend.

Per quanto riguarda le temperature si registreranno valori massimi di 26 gradi nelle zone costiere e di 28-30 gradi sul resto dell'Isola.