Lunedì 5 giugno, alle ore 18,00, presso la sala congressi della Camera di commercio, Voce Amica Sassari Onlus presenta il convegno "Esserci. Parlarne si può, insieme. Riflessioni sul suicidio", un incontro aperto a tutti per favorire la cultura dell'ascolto e del dialogo anche su temi delicati ed impegnativi come quello del suicidio.

Per questa occasione, l’associazione ha deciso di confermare fiducia alla squadra di relatori che lo scorso anno ha affrontato il tema delle emozioni in un convegno che ha ottenuto grandissimo successo di pubblico: Dario Briccola, Presidente di Telefono Amico Italia; Don Gaetano Galia, Pedagogista, Annalisa Masala, Docente e Vice Presidente Telefono Amico Italia, Sibilla Pirastru, Psicologa e Psicoterapeuta, Mario Pireddu, Docente ed esperto in comunicazione, Viktor Staudt, Scrittore. Il Convegno gode del patrocinio del Comune di Sassari.

Voce Amica Sassari Onlus da 35 anni è l'unico centro presente in Sardegna tra i 20 di Telefono Amico Italia sparsi sul territorio nazionale e risponde 365 giorni all'anno dalle ore 10:00 alle 24:00 al numero 199.284.284 e alla webcall www.telefonoamico.net, andando incontro a coloro che vivono momenti di emergenza emozionale o solitudine e svolgendo un'importante azione sociale di prevenzione al suicidio.

"Nella nostra città il suicidio è un problema in costante aumento e l’associazione è alla continua ricerca di spazi per affrontare il tema", dice Voce Amica.

“Nessuno di suicida perché vuole morire, ci si suicida per fermare il dolore”. Questa la frase scritta su un lungo lenzuolo bianco durante il sit-in organizzato da Voce Amica Sassari in seguito a all'ultimo, drammatico suicidio che ha avuto luogo sul Ponte di Rosello. “Noi volontari - spiega la Presidente dell’associazione Sandra Poddighe - sentiamo quanta sofferenza, spesso non palesata e non compresa, esista dietro molti racconti di vita che ci vengono consegnati, talvolta, con voce rotta dal pianto e sperimentiamo quanta vitale importanza abbia l'essere ascoltati e compresi”.

"Il convegno del 5 - precisano gli organizzatori - è un invito a porsi il problema, tutti insieme, ciascuno con le proprie risorse ed attraverso l'ascolto dell'altro vuole esortare a tendere una mano verso chi vive un disagio e ad accogliere il dolore altrui".

"Proprio perché il suicidio è un evento che ci coinvolge tutti – spiega Annalisa Masala, Vice Presidente di Telefono Amico Italia - abbiamo deciso di diffondere la notizia del convegno su Facebook invitando tutti coloro che se la sentivano ad esprimere il proprio pensiero attraverso dei brevi video. Ci ha stupiti e commossi il numero di persone che ha accettato di partecipare a questi spot ma, a telecamere spente, abbiamo dolosamente constatato quante persone siano state toccate da vicino dal suicidio: perché un loro amico o parente l’ha fatto o ci ha pensato o perché loro stessi in passato hanno avuto questo pensiero in prima persona; semplicemente sono stati più fortunati di altri e adesso possono parlarne con sufficiente serenità. Siamo stati felici di sentire quanto desiderio ci sia di imparare ad ascoltare le proprie e le altrui emozioni e, perché no, ad urlarle se si sente il bisogno di farlo. Dobbiamo offrire la nostra presenza, dobbiamo esserci per parlarne”. I video sono visionabili sulla pagina Facebook dell’associazione: Voce Amica Sassari Onlus.