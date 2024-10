Non si fermano le attività di promozione culturale della Sardegna da parte di “Àndala Noa”. Stavolta, l’Associazione culturale di Borutta ha promosso un concorso fotografico con l’obiettivo di acquisire degli scatti inediti che abbiano, come protagonista, uno dei monumenti romanici più importanti dell’isola: la Chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio a Ozieri.

La finalità di “Essenze di Romanico: esperienze fotografiche tra gli angoli e le prospettive di Sant’Antioco di Bisarcio” è quella di realizzare una mostra fotografica, eventi e iniziative che siano collegate al concorso.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi non professionisti che abbiano compiuto i 18 anni. Sono esclusi coloro che, in un modo o nell’altro, collaborano all’organizzazione della mostra e del concorso.

Si potranno presentare sino a tre fotografie, le quali dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica contest@andalanoa.it entro e non oltre domenica 25 marzo. Nella e-mail dovrà essere indicato, nella sezione oggetto, la dicitura “partecipazione al concorso fotografico”.

Nella stessa dovranno essere inseriti i dati anagrafici, un recapito telefonico e le dichiarazioni dalle seguenti dichiarazioni: «Dichiaro che le foto allegate non contengono immagini volgari ed offensive, ed in ogni caso non violano le leggi vigenti e «Dichiaro espressamente di essere l'autore degli scatti e sono consapevole che le foto inviate non verranno restituite e potranno essere utilizzate, a titolo gratuito, dall’Associazione culturale “Àndala noa” per proprie iniziative di carattere culturale senza l'obbligo del consenso da parte dell'autore. Inoltre ho letto ed accetto l'avviso del concorso fotografico “Essenze di Romanico: esperienze fotografiche tra gli angoli e le prospettive di Sant’Antioco di Bisarcio” e sono consapevole che tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle prescrizioni della legge n.675 del 31 dicembre 1996 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196».

Al concorso saranno ammesse fotografie inedite b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, con una a risoluzione di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). le immagini dovranno avere un numero progressivo ed essere titolate. Inoltre, le stesse potranno anche essere elaborate in post produzione digitale, dando spazio alla creatività e alla fantasia degli autori.

Al primo classificato andrà una gift card del valore di 100 euro, al secondo una gift card di 50 euro mentre al terzo una gift card di 20 euro. Previsto un Premio per la foto più apprezzata sui social network (in relazione al numero di “mi piace”, che consisterà in una gift card del valore di 50 euro. Maggiori informazioni all’indirizzo di posta elettronica info@andalanoa.it.