Un cittadino senegalese, senza fissa dimora, sprovvisto di passaporto e permesso di soggiorno, è stato espulso dal territorio nazionale a seguito di un apposito provvedimento emanato dal Prefetto di Oristano.

Per non incorrere in più gravi sanzioni, dovrà lasciare l’Italia entro 7 giorni, così come previsto dalla legge e disposto dal Questore di Oristano, Giovanni Aliquò.

In caso di mancata osservanza del provvedimento, sarà fermato ed accompagnato presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, dove verrà trattenuto in attesa di essere forzatamente rimpatriato.