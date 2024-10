Una coppia di giovani fidanzati di Mamoiada, M.C. e D.B., è stata arrestata dalla Polizia per detenzione illegale di esplosivo e armi da fuoco.

Durante la perquisizione presso l’abitazione della ragazza, M.C., è stato sequestrato un involucro di cartone a forma di candelotto, con cannuccia utilizzata come miccia, contenente 750 grammi di polvere tipo “Caccia” mescolata a pallini di piombo unitamente ad altra sostanza polverulenta di colore grigio.

Dagli accertamenti effettuati dagli Artificieri del nucleo regionale in servizio presso la Questura di Cagliari è emerso che l’ordigno presentava “un’elevata micidialità” anche per la contestuale presenza di pallini in piombo.

Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un fucile da caccia, con matricola abrasa calibro 16, detenuto, secondo gli agenti, da D.B, in un luogo nascosto nell’agro di Mamoiada.

Sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile di Nuoro anche 5 proiettili 9x19 parabellum; 3 cartucce marca ROTTWEIL Express riportante la dicitura in rosso SPSG 9P 7,4mm; una pistola scacciacani di colore nero, priva di tappo rosso, marca GAMO, con impresso sulla canna il codice 04-4C-710089-10; una pistola scacciacani di colore nero con annesso caricatore monofilare, priva di tappo rosso, con scritta sulla canna “Police Kal. 8mm k made in Italy” e 3 walkie –talkie.

Al termine delle operazioni investigative, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, il giovane è stato associato presso la locale casa circondariale di “Badu e Carros” mentre la ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il risultato giudiziario è scaturito dall’attività di perquisizione d’iniziativa posta in essere dai poliziotti della Squadra Mobile di Nuoro in sinergia con gli investigatori della Squadra Mobile di Oristano, del personale della Sezione della Polizia Stradale di Nuoro e della Squadra Cinofili della Polizia di Frontiera di Olbia.