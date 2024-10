Due esplosioni sono state avvertite questa mattina, tra le 9 e le 9 e 30, a largo della Gallura. “Il mio palazzo ha tremato” ha raccontato una testimone. Ma le apparecchiature dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, si legge su L’Unione Sarda, non hanno rivelato nulla, nessuna scossa.

“Scartate - si legge sul sito del quotidiano - al momento, le ipotesi di esercitazioni in mare - non ne sono state segnalate - o fenomeni di "bang sonico" legati al passaggio di velivoli jet in transito a bassa quota. L'aeroporto militare di Decimomannu non ha rilevato nulla. I due boati per il momento rimangono un mistero”.