Una violenta esplosione si è verificata la notte scorsa a Illorai in località “leppere”. Una struttura agricola, di proprietà di un pensionato di 64 anni, è stata completamente distrutta.

L’esplosione ha abbattuto le opere murarie. A causa del crollo due maiali sono morti schiacciati.

Sul posto, su richiesta dei Carabinieri della compagnia di Bono, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Nuoro che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.

Sono in corso di accertamento i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro che propende per cause di natura dolosa.