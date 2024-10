Nella notte un ordigno rudimentale è stato fatto deflagrare in una via centrale di Dolianova, procurando danni ad una autovettura Toyota Yaris, parcheggiata in strada.

Immediato il sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile che non hanno constatato ulteriori danni e indagano sul caso insieme ai colleghi della locale stazione.