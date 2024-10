Una forte esplosione in un ristorante-pizzeria Kosmos di via Lamarmora, a Castelsardo. Secondo una prima indiscrezione, ci sarebbero anche alcuni feriti, clienti del locale, tra questi anche la titolare, rimasta ferita con qualche ustione in varie parti del corpo.

Sul luogo del drammatico episodio ci sono i Vigili del Fuoco, le ambulanze e i sanitari del 118 e i Carabinieri. All'origine dell'episodio la deflagrazione di una bombola di gas.

- Notizia in aggiornamento -