Un'esplosione si è verificata questo pomeriggio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Cremona, a Iglesias. Nello scoppio sono rimaste ferite due anziane, una in modo grave. Diverse persone sono rimaste intossicate e sono state medicate sul posto.

La ferita in condizioni più gravi è stata investita in pieno dall'esplosione riportando varie ustioni di importante entità ed è stata elitrasportata a Sassari nel centro Grandi ustioni del Santissima Annunziata. L'altra donna ha riportato la frattura del femore ed è ricoverata all'ospedale "Sirai" di Carbonia.

Non sono ancora state ricostruite le cause che hanno causato la deflagrazione. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Cagliari, l'elicottero dell'Areus e due ambulanze di base. In campo anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.