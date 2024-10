Una fortissima esplosione ha turbato questa mattina la Santa Pasqua, un uomo è precipitato dal terzo piano della palazzina di un condominio in piazza Delle Muse, a Mulinu Becciu, le sue condizioni purtroppo sono gravi: è in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L’episodio è avvenuto questa mattina: sul posto le squadre del 115 di pronto intervento che stanno operando per la messa in sicurezza dell'area e della struttura di piazza Delle Muse e per gli accertamenti e le verifiche tecniche anche per risalire alle cause dell'incidente.

I Vigili del Fuoco sul posto stanno operando anche con l'ausilio di un'autoscala e il Funzionario tecnico di guardia, per effettuare le verifiche tecniche strutturali.

Su posto presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, della Mobile, ai quali è affidato il compito di appurare le cause dell’esplosione.