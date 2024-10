ULTIMO AGGIORNAMENTO: TIANA, ESPLOSIONE VILLETTA. MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI

Ancora nessuna traccia della figlia e del genero della coppia di anziani estratta in gravissime condizioni dalle macerie della villetta saltata in aria questa mattina nella periferia di Tiana, dopo una probabile fuga di gas che ha causato l'esplosione di un bombolone.

I due feriti, Duccio Ibba e Eugenia Madeddu, erano in casa quando, intorno alle 7.45, è crollato l'edificio a causa della deflagrazione. L'allarme è stato subito lanciato da un passante, che ha allertato i soccorsi.

I dispersi, che abitavano al piano superiore dell'edificio, sono Marilena Ibba e Guglielmo Zedda. Gli uomini del 115 stanno lavorando senza sosta, adoperandosi con tre ruspe per la rimozione dei detriti nella speranza di recuperare in vita le due persone intrappolate.

Partecipi alle operazioni di ricerca anche numerosi cittadini. Sul posto anche il sindaco Pietro Zedda.

AGGIORNARNAMENTO ORE 13 - È la presidente della cooperativa sociale Janas del paese la donna, Marilena Ibba, dispersa dopo l'esplosione di una villetta bifamiliare alla periferia di Tiana, nel Nuorese, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I soccorritori stanno cercando anche il marito, Guglielmo Zedda, dipendente della Tim, mentre non era in casa il figlio della coppia, che studia fuori sede.

Ricoverati in gravi condizioni a Sassari e a Nuoro i genitori della Ibba, estratti vivi dalle macerie: Duccio Ibba, carabiniere in pensione, e Eugenia Madeddu, maestra elementare anche lei in pensione.

I due anziani abitavano al piano terra mentre la figlia e il genero stavano nell'appartamento al piano di sopra. Intanto, è corsa contro il tempo per cercare di recuperare i due coniugi Zedda tra i detriti dopo il crollo dell'edificio a tre piani collassato.

I Vigili del fuoco lavorano con tre ruspe e sono molti i cittadini di Tiana che scavano a mani nude. Sul posto ci sono anche i Carabinieri della Compagnia di Tonara.

