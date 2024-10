La tragedia di Tiana sconvolge e addolora: per l’impeto con cui il destino si avventa sul corso degli eventi, spegnendo sogni e vite, e per la qualità delle persone travolte in questo infausto giorno di lutto e di novembre.

Stamattina un boato improvviso come l’esplosione che lo ha generato ha posto fine all’esistenza di due persone amate e apprezzate da tutti.

Un uomo e una donna sepolti dalle macerie di una casa che avrebbe dovuto proteggere il loro futuro, i loro progetti, l’amore che li univa.

Marilena Ibba era una persona gentile, dedita al prossimo e attiva su tanti fronti: dall’impegno nel sociale alla promozione di iniziative culturali e umanitarie.

Lei e il suo compagno di vita Guglielmo erano componenti del Coro Sant’Elena di Tiana e soltanto sabato sera, al Teatro Garau di Oristano hanno intonato, insieme agli amici partecipi della stessa passione, il loro ultimo canto.

Ero lì, dietro le quinte e poi su quel palco, avvertivo la gioia e l’emozione di quel sodalizio che così tanto amavano e che nutrivano col loro entusiasmo, con lo stesso spirito di condivisione.

In tanti conoscevano Marilena e Guglielmo: Tiana e i centri del territorio non sono soltanto paesi vicini, ma luoghi abitati da persone che ‘comunicano’ e si frequentano, che stringono rapporti e familiarità che da sempre accorciano distanze.

I genitori di Marilena in queste ore lottano per superare un momento difficile e Alessio, figlio e frutto di un amore così grande e sfortunato, è stretto in un immenso dolore.

A lui l’abbraccio più forte e sincero.

TIANA, ESPLOSIONE VILLETTA. MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI