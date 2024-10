Esplosione nel pomeriggio in una abitazione ad Assemini. Una donna è rimasta lievemente ustionata ed è stata trasportata in ospedale. Il fatto è avvenuto alle 17 in via Firenze.

La ferita ha sentito un forte odore di gas e si è precipitata in cucina per verificare cosa stesse accadendo. Mentre si avvicinava alla bombola di gpl, da cui probabilmente per un guasto fuoriusciva il gas, è stata investita dall'esplosione. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e 118.

La proprietaria dell'abitazione è stata trasportata nell'ospedale Marino, con codice giallo, non è grave. Carabinieri di Assemini e pompieri stanno lavorando per ricostruire le modalità dell'incidente.