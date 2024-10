Oggi a Cagliari, in tarda mattinata, un operaio, impegnato insieme a un collega nei lavori su una conduttura del gas, è stato investito da un'esplosione, rimanendo ustionato. E' successo in via Adige, nel quartiere Sant'Avendrace.

Immediato l'allarme lanciato ai soccorsi dal collega; sul posto un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il malcapitato è stato subito trasportato in Chirurgia d'urgenza, all'ospedale Brotzu, dove i medici hanno riscontrato ustioni di primo e secondo grado al volto e alle mani.

La squadra dei vigili del fuoco ha delimitato l'area e vietato il transito a veicoli e pedoni, poi, con l'aiuto dell'esplosimetro multigas, ha effettuato i controlli per rilevare la perdita di gas e stabilire le cause dell'incidente. Le autorità hanno presidiato la zona fino all'arrivo di una squadra di tecnici della ditta di distribuzione.