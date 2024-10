Un diverbio tra pescatori poteva trasformarsi in un grave delitto. Un motocarro "ape" crivellato da colpi di fucile e un pescatore dello stagno di S.Gilla arrestato giusto in tempo dai Carabinieri di Assemini.

E' accaduto stampane, in località Sa Mura: un pescatore, Raffaele Lecca, classe 1984, ha iniziato a minacciare di morte i due "colleghi" che condividono la stessa attività nello stagno di S. Gilla.

Il giovane imbraccia un fucile calibro 12 (regolarmente detenuto), lo punta verso di loro. La furia dell'uomo per fortuna si scaglia contro la moto ape di uno dei due, crivellata di proiettili.

A quel punto l'intervento fulmineo dei militari della stazione di Assemini ha scongiurato ulteriori conseguenze. Il Lecca, subito arrestato, è stato accompagnato in Tribunale: il giudice ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo.