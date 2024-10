Specialisti russi ispezioneranno da oggi le zone dove in Italia si stanno svolgendo le esercitazioni militari "Trident Juncture 2015" della Nato, le piu' imponenti degli ultimi 13 anni.

Lo ha reso noto il capo del Centro nazionale per la riduzione della minaccia nucleare, Serghei Ryzhkov. "Come parte dell'applicazione del documento di Vienna del 2011 sulle misure volte a rafforzare la fiducia e la sicurezza, un team di ispettori russi ha in programma di condurre ispezioni in Italia dal 26 al 29 ottobre", ha detto Ryzhkov, citato dalla Tass.

"Gli ispettori russi visiteranno la zona di addestramento e saranno informati dal comando militare circa le esercitazioni Trident Juncture in Sardegna", ha aggiunto.