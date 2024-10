Questa mattina nell'area del Porto industriale di Oristano si è tenuta un’esercitazione di security organizzata dalla Capitaneria di Porto e che ha coinvolto anche la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Due gli scenari ipotizzati, entrambi inquadrabili in una ipotesi di attacco terroristico alle strutture dello scalo oristanese. Il primo prevedeva la segnalazione e il ritrovamento di un possibile pacco bomba ai piedi di una grossa gru per la movimentazione delle merci. Il secondo, l'intrusione di due individui sospetti all'interno di un deposito di prodotti chimici e oli vegetali. Il pacco sospetto è stato individuato e messo in sicurezza, i due sospetti sono stati scoperti e poi arrestati.

Foto d'archivio