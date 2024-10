Il 31 marzo scadono i certificati di esenzione: per alcune categorie di assistiti saranno rinnovati automaticamente mentre per altre categorie sarà necessario recarsi presso gli uffici di ATS ASSL Cagliari.

La ATS ASSL Cagliari ricorda che il 31 marzo 2018 scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito e per età (codici E01, E02, E03, E04). Per alcune categorie di assistiti il rinnovo delle esenzioni avviene in automatico; altri assistiti dovranno recarsi presso le ASSL di residenza per la richiesta del certificato di esenzione o il rinnovo dello stesso a partire dal 3 aprile 2018.

Nello specifico:

- Codice E01 (relativamente a coloro che hanno compiuto i 65 anni di età) e codici E03 e E04: verranno inseriti direttamente dal Ministero delle Finanze in un apposito elenco.

Pertanto, le categorie sopra citate non dovranno recarsi agli uffici della ASSL di Cagliari per richiedere il certificato attestante il diritto all’esenzione.

Saranno, infatti, direttamente i medici prescrittori (medico di famiglia, pediatra di libera scelta, specialisti ambulatoriali e ospedalieri) a verificare se l’assistito è inserito nell’elenco degli esenti e a riportare il relativo codice sulla ricetta.

Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono negli elenchi predisposti dal Ministero delle Finanze, dovranno recarsi presso gli uffici della ASSL di residenza che rilascerà un apposito attestato.

- Codice E02: i disoccupati devono autocertificare lo stato di disoccupazione alla ASSL di residenza e impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche accorse allo stato occupazionale.

A partire da martedì 3 aprile 2018, presso gli uffici esenzioni ticket per reddito distribuiti sul territorio della ATS ASSL di Cagliari, sarà quindi possibile rinnovare i certificati di esenzione in scadenza negli orari di apertura al pubblico.

Si ricorda che tutte le autocertificazioni saranno oggetto di controllo successivo da parte del Ministero delle Finanze e, qualora si riscontrassero incongruenze o dichiarazioni false, i cittadini saranno obbligati a restituire i ticket non pagati.

L’elenco completo degli uffici esenzione ticket per reddito e per età è pubblicato sul sito ATS ASSL Cagliari:

http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/ticket.html

CATEGORIE ESENTI

CODICE E01:

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

CODICE E02:

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

CODICE E03:

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

CODICE E04:

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.