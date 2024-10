Le Fiamme Gialle di Sanluri e Iglesias, durante una specifica attività di indagine, hanno scoperto alcuni furbetti che avevano indebitamente attestato certificazioni irregolari per ottenere contributi di rimborso spese sanitarie e borse di studio.

In particolare, a Mandas è stato bloccata l’erogazioni di contributi allo studio per un importo poco meno di 2.300 euro, mentre a Sant’Anna Arresi una persona identificata ha percepito 1500 euro per prestazioni sanitarie ricevute: i furbetti sono destinatari di una sanzione amministrativa di poco più di 25mila euro.