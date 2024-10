Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle delle Tenenze di Sarroch, Muravera e Sanluri hanno concluso numerosi controlli nei confronti di alcuni soggetti, risultati indebitamente percettori di sovvenzioni statali nel settore sanitario.

Nelle circostanze attenzionate, l’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che tutti i fruitori delle esenzioni versavano in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico: nel dettaglio, i loro redditi avrebbero di fatto reso non accoglibili le domande, in quanto superavano i limiti normativamente previsti.

Più nello specifico, a Capoterra sono state accertate due indebite percezioni, rispettivamente per 230 e 191 euro; a San Vito due soggetti hanno usufruito, senza averne titolo, dell’esenzione del ticket, in un caso per 213 euro e nell’altro per 226 euro; a San Gavino Monreale, l’importo non dovuto a titolo di esenzione per un soggetto è ammontato a 1.128 euro; infine, a Villanovaforru e Senorbì, i ticket indebitamente usufruiti sono risultati essere in un caso pari a 577 euro e nell’altro a 674 euro.

Tutti i responsabili sono stati segnalati alla locale Prefettura per l’irrogazione della sanzione amministrativa, pari al triplo di ciascun importo non spettante, nonché alla competente Asl per il recupero degli indebiti conseguiti. Tali attività rientrano tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e sono mirate a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche.