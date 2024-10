Domani (sabato 1 febbraio 2020), alle 15, nella chiesa di San Francesco a Capoterra, saranno celebrati i funerali della travolta e uccisa a Quartu, a Is Pontis Paris: intanto il pubblico ministero, Daniele Caria, della Procura di Cagliari, titolare del fascicolo di inchiesta per l'omicidio stradale della donna travolta e uccisa tra martedì e mercoledì notte tra il viale Marconi e Is Pontis Paris, ha disposto per questa mattina l’autopsia su Clementina Spalma: il medico legale Roberto Demontis dovrà stabilire e accertare quali fossero le condizioni psicofisiche della donna al momento del terribile impatto con l’auto-pirata. La salma è stata comunque restituita ai familiari per le esequie.

L’automobilista, tuttora ricercato, non s’è fermato: ha investito la donna mentre attraversava a piedi il tratto del ponte ed è tuttora ricercato dagli agenti della Polizia Municipale che stanno visionando attentamente ogni singolo filmato delle telecamere della zona per avere dettagli ed elementi utili alle indagini.