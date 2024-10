Nel primo pomeriggio di oggi un'escursionista tedesca è stata soccorsa dalla squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro nella valle di Lanaittu, in località Su Ruvagliu.

La donna, 64 anni, è caduta mentre rientrava dal sito archeologico di Tiscali procurandosi problemi alla caviglia.

Gli uomini del 115, in collaborazione con il personale del 118, hanno immobilizzato l'arto infortunato e caricato la 64enne in barella, trasportandola a valle dove è stata consegnata ai sanitari in attesa.