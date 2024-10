Questo pomeriggio un Equipaggio del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato dalla Centrale Operativa del 118 per intervenire nel recupero di un escursionista ferito a San Vito, nei pressi del Rio Minderrì, in località Battesarra.

Sul campo erano presenti i tecnici delle stazioni di Cagliari e del Medio Campidano.

L’escursionista è scivolato ed ha subito una caduta da una piccola cascata ed è stato prontamente soccorso dai compagni di escursione.

La caduta gli ha causato forti dolori, per una probabile lussazione ad una spalla, che gli hanno impedito di proseguire.? Quattro soccorritori provenienti da Cagliari si sono così diretti a piedi verso il luogo dell'incidente, mentre altri cinque si sono diretti in prossimità del luogo in cui si trovava l’infortunato.

Contemporaneamente, la Centrale Operativa del 118 ha chiesto al CNSAS l’attivazione del supporto aereo.

Tramite il C.O.A. dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico è stato attivato l’elicottero S.A.R. dell’ 80° Centro Combat SAR di Decimomannu.

L’elicottero con a bordo l’equipaggio dotato di visori NVG (Night Vision Google) ha preso a bordo due tecnici del Cnsas (tra cui un infermiere professionale) per il recupero del ferito con il verricello.?

L’intervento si è concluso alle 18.20 con il recupero dell’infortunato e la consegna direttamente presso l’Ospedale Marino di Cagliari.