Una 60enne di Villamassargia ha subito un infortunio mentre stava percorrendo il cammino di Santa Barbara. Si trovava sul litorale di Piscinas (Arbus), quando è caduta procurandosi una distorsione alla caviglia.

Essendo quel luogo piuttosto difficile da raggiungere per i soccorritori in ambulanza, è intervenuto l'elisoccorso regionale. Il velivolo è atterrato sulla spiaggia di Piscinas e la donna è stata trasportata in volo all'ospedale di San Gavino.