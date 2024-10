Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Desulo e della Squadriglia anticrimine “S’Arcu di Tascusi” sono intervenuti in soccorso di un escursionista disperso nel versante desulese della catena montuosa del Gennargentu.

L’uomo, 41enne residente in Germania in vacanza in Sardegna, dopo aver perso l’orientamento a causa della fitta nebbia aveva allertato il 112.

I militari, in contatto telefonico con il disperso, lo hanno rintracciato dopo circa tre ore in località “Arcu Gennargentu”, nel versante del massiccio ricadente del Comune di Villagrande Strisaili.

Sul posto è intervenuto anche personale della SAF dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha collaborato alle ricerche. L’uomo è stato trovato in buone condizioni.