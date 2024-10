“Da ieri notte con la mia famiglia, dopo aver contattato il medico di base, abbiamo deciso di metterci in isolamento domiciliare in attesa di fare il tampone. Una coppia di amici con cui siamo venuti a contatto 10 giorni fa ci ha comunicato di essere positiva al Covid 19. A loro va la mia più grande vicinanza, un augurio di pronta guarigione e un ringraziamento per averci avvisato immediatamente”.

A darne notizia è il sindaco di Escolca, nonché consigliere regionale Eugenio Lai.

L’esponente di Leu informa inoltre che ad Escolca una dipendente comunale è in attesa dell’esito del tampone e che in questo momento nel paese del sud Sardegna non risultano positivi al Covid 19. 

“Chiedo di allentare i contatti, praticare il distanziamento sociale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale – sottolinea Lai -. In caso di sintomi avvisare immediatamente il medico di base o l’USCA di riferimento. Non voglio creare allarmismi ma per senso di responsabilità e serietà anche per il ruolo che ricopro ho deciso di rendere pubblici questi fatti”.

“Ho già annullato gli appuntamenti programmati per i prossimi giorni. Sarà mia cura con la trasparenza di sempre - precisa - avvisare tutti pubblicamente dell’esito del tampone che ci verrà fatto".