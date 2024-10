Sul posto, dalle prime ore di questa mattina, sono impegnati i tecnici del Soccorso delle delegazioni Alpina e Speleologica provenienti da tutta l'Isola, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco

Sono in corso le ricerche di una turista tedesca della quale non si hanno più notizie da lunedì scorso, 16 ottobre. La donna, di 54 anni, è ospite in un hotel sulla costa olbiese. Dopo aver preso un'auto a noleggio, ha comunicato l'intenzione di recarsi in escursione verso Punta Catirina nel Montalbo di Lula. Non avendo fatto rientro nella struttura, e non avendo restituito l'auto noleggiata, è partita la segnalazione presso le autorità competenti e nella serata di ieri sono iniziate le ricerche.

Le stesse ricerche sono in corso nella zona Lodè, a partire dal luogo dove è stata ritrovata l'auto.