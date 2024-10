Era uscito per una passeggiata, ma aveva preso l’orientamento. Una storia a lieto fine quella di un 87enne ritrovato dai carabinieri della stazione di Santa Teresa. Nel tardo pomeriggio di lunedì i familiari hanno allertato i militari della compagnia di Tempio Pausania non avendo visto tornare a casa l’anziano. Il tutto aveva creato preoccupazione nella famiglia e panico nei conoscenti. Subito, il comandante dei carabinieri di Santa Teresa si è recato nella località Rena Majore, luogo di vacanza della famiglia, per assumere le prime informazioni.

L’anziano signore era uscito con la propria auto per una passeggiata in riva al mare. Ma le immediate ricerche hanno portato a scoprire che l'uomo, disorientato, aveva sbagliato strada e si era recato nella direzione opposta. Infatti, da una prima perlustrazione dell’agro e dalle tracce dell’autovettura, si intuiva come l’anziano si fosse perso nel dedalo di mulattiere e strade sterrate delle campagne; la perlustrazione è continuata.

Con il calare del buio si è ricorsi all’ausilio di sirene e lampeggianti della volante di servizio, utili come riferimento acustico e visivo, permettendo così all’uomo di avere un orientamento per raggiungere la pattuglia: lo stesso era rimasto nella propria auto, incastrata in un solco ricavato dall’acqua piovana in una strada sterrata.

Il malcapitato, disorientato e impaurito per quanto successo ma fortunatamente in buona salute, è stato affidato al figlio che ha ringraziato calorosamente il comandante di stazione e i carabinieri intervenuti in soccorso del padre.