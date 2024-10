(Immagine d'archivio)

Dopo un permesso stava facendo rientro nella Casa di Reclusione di Is Arenas di Arbus quando, grazie al fiuto del cane poliziotto “Jasson”, è stato fermato e accompagnato in ospedale per un accertamento.

A un primo controllo, gli agenti del Reparto Cinofili della Polizia penitenziaria non hanno trovato nessuna sostanza stupefacente, mentre al nosocomio sono stati individuati quattro ovuli contenenti marijuana, da dove si potevano ricavare fino a 35/40 dosi, che il detenuto aveva nascosto nel sedere. G.P, 44 anni, è stato denunciato.

“Ancora una volta facciamo i complimenti al reparto cinofili della polizia penitenziaria della sardegna, unitamente agli uomini del reparto della casa di reclusione di Is Arenas di Arbus che, ottimamente coadiuvati dall’ispettore di turno, hanno operato professionalmente – ha detto il Segretario Generale Aggiunto Regionale della CISL FNS Giovanni Villa -. Ribadiamo la necessità di incrementare le unità al reparto cinofili. I risultati non mancano di certo ma con qualche conduttore in più gli stessi risultati si moltiplicherebbero e renderebbero i nostri penitenziari più sicuri”.