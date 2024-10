"Chi salverà le rose?" il film del regista sardo Cesare Furesi è pronto per l’uscita nelle sale cinematografiche italiane.

Le rose sbocceranno il prossimo 16 marzo. Integralmente girato ad Alghero e dintorni nella primavera del 2016, la pellicola è prodotta dalla casa di produzione cinematografica indipendente Corallo Film, creata da Giulio Cesare Senatore, patron di Elicina.

Giornalisti e critici cinematografici si ritroveranno il 13 marzo alla Casa del Cinema di Roma per l'anteprima nazionale con la stampa e successiva conferenza, alla quale prenderanno parte anche i rappresentanti delle istituzioni locali. E’ prevista nella serata una première romana, in onore di Carlo Delle Piane, con personaggi del cinema e dello spettacolo.

“Chi salverà le rose?” è un omaggio al sentimento più alto, l'Amore, a prescindere dai generi, dai ruoli e dalle età. Una delicata love story fra due uomini anziani e un rapporto fragilissimo con la figlia di uno di loro. Una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi.

Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca, affiancati da Caterina Murino, si amano in un singolare spinoff di “Regalo di Natale” (P. Avati 86), in cui Delle Piane rimette i panni dell'Avvocato Santelia. Nel cast anche Philippe Leroy, Massimiliano Buzzanca, Eleonora Vallone. Molti gli attori isolani che hanno ricoperto ruoli minori, ma significativi: (in ordine di apparizione) Mauro Uselli, Antonio Luvinetti, Pier Luigi Alvau, Ignazio Chessa, Andrew Scordamaglia, Roberto Bilardi, Matteo Gazzolo (sardo d’adozione), Paolo Palmieri (coniugato con Alghero), Maurizio Pulina, Maria Antonietta Caria. C’è anche un attore bravissimo che non si vede, ma si sente: il maestro Marcello Peghin che ha curato le musiche. Aiutato da musicisti DOC, è riuscito a creare un sostegno musicale delicato e discreto, accompagnando la storia e amplificando le suggestioni.

(Carlo Delle Piane e Philippe Leroy in una scena del film)

La città di Alghero, per la prima volta riconosciuta e accreditata in un film, diventa co-protagonista insieme ai grandi attori del cast. La Corallo Film e il regista si sono battuti strenuamente per poter girare il film in Sardegna con l'obiettivo di promuovere la città di Alghero e l’intera isola in un’opera cinematografica di respiro internazionale. “Abbiamo superato enormi difficoltà con poche risorse a disposizione per portare a compimento quest'impresa, e ora continueremo a farlo anche per la distribuzione del film” è il commento del produttore che si è già attivato per trovare distribuzione adeguata anche nei paesi esteri, e far partecipare il film ai maggiori festival internazionali del cinema.

E sarà proprio la Città della Riviera del Corallo ad ospitare l’anteprima nazionale del film.

Ad Alghero il prossimo 15 marzo saranno presenti regista e produttore, oltre a Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Philippe Leroy, Antonio Careddu, Guenda Goria, i numerosi attori locali coinvolti nei vari ruoli secondari e membri della troupe.

Quello previsto il 15 marzo si prospetta dunque un evento mondano di grande richiamo per Alghero. La notizia viene accolta molto positivamente dal sindaco Mario Bruno che parla di un lavoro straordinario, incoraggiato e sostenuto dal primo minuto.

"Emerge la specificità di Alghero in tutto il suo splendore, dalla lingua alle bellezze paesaggistiche fino ai suoi immensi tramonti, il suo mare e la sua gente. Grandi attori, una bellissima sceneggiatura, un tema trattato con delicatezza e professionalità da un grande regista. Alghero insomma, si conferma c