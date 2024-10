I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, allertati dalla sala operativa 115, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto alle 4.30 circa, sulla s.p. 12 che dalla 387 conduce a Settimo San Pietro, dove una Ford Fiesta è uscita di strada dopo una curva, ribaltandosi.

All’interno dell’abitacolo è stata soccorsa una ragazza, trovata in stato confusionale dal personale: la giovane non ricordava se fosse in compagnia,sul posto anche i Carabinieri e un ambulanza del 118 che ha accompagnato la ferita al pronto soccorso del Brotzu.

I pompieri hanno invano cercato in zona se ci fosse un eventuale passeggero senza però alcun riscontro: in fase di accertamento per ora le dinamiche sul sinistro ad opera degli stessi militari dell’Arma.