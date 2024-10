Alle 12,45 circa all'ingresso di Nuoro, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Segni a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo con il solo conducente a bordo.

Per cause in corso di accertamento un furgoncino Citroen è uscito di strada cozzando violentemente sul costone posto a lato della carreggiata, ribaltandosi.

Fortunatamente, nonostante i gravi danni riportati dal veicolo, il conducente non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, una pattuglia della Polizia di Stato e il servizio sanitario del 118.