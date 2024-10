Intorno alla mezzanotte un’auto condotta da un giovane è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, e si è ribaltata più volte. L’incidente è avvenuto a Sarroch, sulla statale 195.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Il giovane, che avrebbe riportato un grave trauma cranico, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu.