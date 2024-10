Incidente stradale in località "Oddoene" a Dorgali. I Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti questa mattina per soccorrere un uomo di 77 anni del posto che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada con la sua vettura.

Il pensionato è stato estratto dall'abitacolo dell'auto dagli uomini del 115 e consegnato al personale sanitario del 118 presente sul posto. L’uomo ha riportato una forte contusione alla spalla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per tutti gli accertamenti.