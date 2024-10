Incidente stradale sulla strada provinciale 36, a due chilometri da Olzai. Un giovane di Oniferi, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada con la sua auto ribaltandosi sulla cunetta laterale.

Sul posto sono intervenuti prontamente una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, una ambulanza del 118 e i Carabinieri di Sarule. Il giovane ha riportato varie contusioni ed è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. Non è in pericolo di vita.