Intervento alle prime luci dell'alba per i Vigili del Fuoco di Nuoro.

Sulla Strada statale 389, il prossimità del centro abitato di Bitti, un autocarro condotto da un operaio di 38 anni, di nazionalità rumena, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada andando a sbattere contro il parapetto della carreggiata.

La squadra dei Vigili ha provveduto a mettere in sicurezza l’automezzo ed assistere il conducente.

Non sono gravi le conseguenze riportate dall’uomo, che comunque è stato assistito dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Presenti anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi di Legge.