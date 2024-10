Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7:50, lungo la strada Provinciale 3 tra Siliqua e Uta.

Per cause in corso di accertamento un’auto, una Lancia Y guidata da una donna di circa 40 anni, è uscita di strada e si è ribaltata in un canalone. La conducente è rimasta intrappolata nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato la donna poi affidata al personale del 118 e trasportata con l'elisocorso all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.