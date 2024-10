Stava rientrando da lavoro quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. E’ successo intorno alle 20:30 sulla Strada provinciale 61, a quattro chilometri da Atzara. A soccorrere l’autista, un giovane atzarese, sono stati alcuni automobilisti che hanno messo la macchina in sicurezza e allertato i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118 con un’ambulanza Meana Sardo e i Carabinieri di Tonara.

L’automobilista che non avrebbe riportato gravi conseguenze, è stato trasportato all’ospedale di Sorgono.