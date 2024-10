Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in prossimità del bivio di Lei, sulla SS 129.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. Il conducente è apparso da subito in gravi indizioni per problemi cardiaci.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro congiuntamente all’equipaggio dell’elisoccorso, un’ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia.