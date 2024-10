Incidente stradale nel centro abitato di Nuoro. Per cause in corso di accertamento, un’auto, condotta da un uomo originario del capoluogo, è uscita di strada finendo in un cortile di una abitazione sottostante la carreggiata in Via Su Pinu.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto ad estrarre l'uomo dall'abitacolo della vettura. Fortunatamente, nonostante la dinamica del sinistro, l’autista, sottoposto alle cure del personale del 118, non ha riportato gravi conseguenze.