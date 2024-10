Era con alcuni amici appassionati della Vespa quando, per cause in corso di accertamento, è uscito strada. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, a circa 5 chilometri da Ortueri. Il motociclista, che vive a Firenze, ma è originario di Terralba, ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e alle costole. Sul posto è giunta da Sorgono un’ambulanza medicalizzata, una squadra dei Vigili del fuoco sempre da Sorgono e l’elisoccorso.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.