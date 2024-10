Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada sulla strada provinciale tra Orosei e Onifai.

Luigi Murtas, meccanico di 52 anni di Galtellì, è morto durante il viaggio in ambulanza per i gravi traumi riportati.

L’incidente è accaduto intorno alle 13:30.

I carabinieri stanno cercando attraverso i rilievi e le testimonianze di ricostruire la dinamica dello schianto. Ancora non è chiaro se il centauro abbia perso il controllo del mezzo per un malore o se per una distrazione.