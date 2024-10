Nella tarda mattinata di oggi un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale 31, a 8 chilometri da Bono.

L’uomo, un turista tedesco di 58 anni, in sella a una moto di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, ed è finito fuori strada. Sul posto è intervenuto l'equipaggio del l'elisoccorso dei Vigili del fuoco, il personale medico del 118 di Bono e un'ambulanza medicalizzata di Ozieri. L'uomo a causa delle numerose fratture e contusioni riportate è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.