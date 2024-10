Un militare dell'Esercito, Marco Artizzu, 32 anni, in servizio a Cagliari, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina.

Il giovane era in sella a una Kawasaki Ninja quando, affrontando un a curva verso Maracalagonis, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato sul guard –rail ed è finito a terra. Per il violento impatto la moto si è spezzata in due. Il militare è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri.

Foto tratta dal profilo Facebook di Marco Artizzu