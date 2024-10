È uscita di casa ieri, lasciando un biglietto in cui diceva di andare in chiesa a Bonaria, ma non ha fatto più ritorno.

I familiari di Ignazia "Lella" Floris, residente a Quartu Sant'Elena, hanno denunciato la scomparsa della donna alle forze dell'ordine.

E' stato lanciato un appello su social network e whatsapp chiedendo di contattare il numero 340 7519125 nel caso venisse vista da qualcuno. Carabinieri e Polizia hanno avviato le ricerche, ma finora senza successo.