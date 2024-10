Sono ore di apprensione ad Aglientu, nel cui litorale sono scattate le imponenti ricerche di una pensionata 78enne di Trinità d'Agultu scomparsa ieri pomeriggio. In campo fra Portobello di Gallura e Vignola Polizia locale di Aglientu, Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e unità cinofile.

La donna è uscita di casa ieri mattina in compagnia della sua badante per una passeggiata quando la persona che la si prendeva cura di lei l'ha persa di vista nei pressi della chiesa di San Silverio.

La donna avrebbe una grave patologia per cui non sarebbe in grado di orientarsi. I Carabinieri della Compagnia di Tempio, coordinati dal capitano Giuseppe Scotto di Tella, stanno indagando sulla vicenda e in particolare intendono verificare per quale motivi l'allarme sia scattato diverse ore dopo la scomparsa. La badante dell'anziana è stata per questo ascoltata dagli inquirenti.