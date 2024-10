Era uscito dal carcere di Oristano, con un permesso per andare in una comunità per tossicodipendenti, invece ha raggiunto un complice a Uta per mettere a segno una rapina.

Marco Orrù, 38 anni di Serrammana, è stato arrestato dai carabinieri per il colpo di ieri mattina nella filiale del Banco di Sardegna di Uta, insieme al cugino, Ferdinando Desogus, 49 anni di Villasor, che lo aspettava a bordo di un'auto dopo una iniziale fuga del bandito in bicicletta.