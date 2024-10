E' il racconto di una donna-madre-combattente alle prese con gli innumerevoli problemi della quotidianità vissuta con emozioni differenti e contrapposte.

Uscirà in Italia dal 10 ottobre "Com un soldat", lavoro di esordio di Claudia Crabuzza, Targa Tenco come "miglior album in dialetto o lingua minoritaria" dell'anno. Pubblicato per l'etichetta Microscopi di Barcellona, sarà distribuito dalla Felmay, label di riferimento nel campo della world music.

Cantato in algherese, o catalano di Alghero, è un lavoro dalle tinte forti con sonorità dure, cadenzate, che prendono dal folk per arrivare ad un impatto decisamente rock. Leader e fondatrice dei Chichimeca, Claudia Crabuzza vanta importanti collaborazioni sia come interprete che come autrice con artisti e gruppi quali Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota.

La Targa Tenco, il riconoscimento più prestigioso della musica italiana di qualità, le è stato attribuito da una giuria di oltre 230 giornalisti.

L'artista algherese salirà sul palco del Premio Tenco il 21 ottobre prossimo per un live set e la consegna del riconoscimento.